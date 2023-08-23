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男籃世界盃熱身賽》蔡總統開球 立陶宛前總統贈球衣

2023/08/23 05:30

立陶宛前總統葛寶思凱德（左）致贈立陶宛球衣給蔡英文總統。（T1聯盟提供）

立陶宛11人得分

立陶宛當家中鋒瓦倫丘納斯（左）繳出全場最高16分外帶6籃板。（記者王藝菘攝）

輕取拉脫維亞

〔記者吳孟儒／新北報導〕2023年男籃世界盃熱身賽昨在新莊體育館舉行，吸引5379名球迷進場，立陶宛靠著遍地開花的攻勢，12名球員有11人得分，終場93：69輕取拉脫維亞，也為接下來即將登場的世界盃爭取佳績注入信心。

總統蔡英文昨到擔任開球嘉賓，而日前抵台的立陶宛前總統葛寶思凱德也到場為自家球員加油，並致贈立陶宛球衣給蔡英文。

立陶宛半場打完就取得61：26的巨大優勢，並一路領先到比賽終了，團隊投籃命中率高達50.8％，當家中鋒瓦倫丘納斯發揮在禁區的宰制力，只打18分鐘就繳出全場最高16分外帶6籃板，莫提尤納斯拿13分、7籃板。

上屆在世界盃拿第9的立陶宛，今年在熱身賽11戰拿下9勝，瓦倫丘納斯認為，雖然現在的成績只能參考，但團隊打出不錯的攻守表現，有助於他們以最佳狀態在世界盃爭取佳績。

效力於NBA鵜鶘隊的瓦倫丘納斯來台出賽展現高人氣，不少粉絲都到場力挺，還製作加油看板，他表示，「台灣球迷的熱情讓人難以置信，從踏進球場到回飯店，一路上都有好多球迷，感謝大家用行動支持籃球，這裡是個很美麗的地方。」

首度打進世界盃的拉脫維亞，三分球準星僅21.4％是最大致命傷，帕辛尼克斯的15分、6籃板最佳，最終以24分之差吞敗，無緣熱身賽6連勝。拉脫維亞教練班奇表示，雖然球隊是世界盃菜鳥，且賽前還出現傷兵，少了效力塞爾提克的長人波辛傑斯，但不會因此失去信心，會透過這場失利持續修正缺失。

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