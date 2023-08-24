羽球世錦賽》小戴開機小劇場 直落二安抵16強

戴資穎在羽球世錦賽直落二打敗地主女將，挺進女單16強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨晚在世界羽球錦標賽亮相，以21：16、21：13力退地主丹麥女將克里絲多福森，生涯第8次挺進女單16強。

世界排名第4的戴資穎世錦賽最佳成績是2021年銀牌，去年則拿下銅牌，是台灣首位連兩屆奪牌的選手，本屆榮膺第4種子，首輪不用打，直接挺進32強。

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下戰過招泰國李美妙

因少一場比賽可以適應場地，戴資穎昨首局還在摸索，明顯熱機較慢，她對這樣表現有點不滿意，經教練賴建誠於技術暫停時的重新提點，小戴打得更有耐心，且手感也回溫讓克里絲多福森跟不上她的快節奏。經由首局適應，戴資穎在第二局打得更得心應手，很快就擴大領先，沒有意外取得對戰2連勝及晉級門票。

戴資穎下一場將過招世界排名12的泰國好手李美妙，雙方過去4次交手，小戴獲得3勝，但前次交鋒是2021年的年終總決賽小組賽，當時李美妙拿下對戰首勝。由於兩人許久沒交手，戴資穎認為，李美妙近年進步很多，且加上太久沒對戰，屆時打起來得設法減少失誤，不能給對方太多機會。

8強假想敵鎖定瑪琳

被視為戴資穎8強假想敵的西班牙名將瑪琳，昨證明有備而來，以21：10、21：6輕取華裔美籍女將王苑力，霸氣挺進16強，她在2014、2015、2018年三度封后，也是賽史女單最多冠。

世界排名第2的日本女將山口茜同樣來勢洶洶，32強賽以21：7、21：11輕取土耳其選手阿林，挺進16強，她本屆將尋求成為史上首位完成3連霸的女單選手。

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