甲子園甫奪冠 「慶應王子」強勢登台

日本慶應義塾高校暌違107年，奪下夏季甲子園冠軍。（取自產經體育）

慶應高校暌違107年

「慶應王子」丸田湊斗在夏季甲子園冠軍戰，首局首打席就敲全壘打。（取自產經體育）

甲子園2度封王

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本慶應義塾高校昨擊敗仙台育英，暌違107年奪下夏季甲子園冠軍，被譽為「慶應王子」的開路先鋒丸田湊斗，月底將率領日本隊來台灣參加U18世界盃，力拚隊史首座冠軍，而台灣隊本週起在新莊迎接3場熱身賽，備戰31日的開幕戰。

丸田湊斗首局首打席開轟

丸田湊斗昨開賽1分鐘就敲出夏甲冠軍戰史上第1支首局首打席全壘打，單場2安2打點成致勝功臣，本屆甲子園打擊率高達4成29，而他又因為皮膚白皙，不像在太陽底下追球的高校球兒，又被稱為「美白王子」，將是台灣隊要警戒的打者。

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本屆U18日本隊20名球員中，全是高三生。有15人參加夏甲，亞軍仙台育英4人上榜全國最多；而大阪桐蔭左投前田悠伍雖然沒投夏甲，被譽為當代最強投，有望扮演U18日本隊王牌；日本隊為了對付外國打者，選進大垣日大左側投矢野海翔，堪稱最大黑馬。

U18台灣隊最快複賽才會對美日

U18台灣隊前2天練球備戰，今早在天母球場與台北興富發打練習賽，31日迎接對澳洲的開幕戰前，有3場與外隊的熱身賽，分別是26日對澳洲、28日對荷蘭、29日對美國。今年台灣隊預賽跟澳洲、捷克、南韓、墨西哥和波多黎各同組，最快複賽才會對上美日強權。

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