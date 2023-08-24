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猿棒棒開花 朱育賢轟破「江」局

2023/08/24 05:30

猿隊陳晨威單場敲出4安，生涯500安達陣。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕樂天桃猿陳晨威打出平生涯紀錄的單場4支安打，朱育賢轟出致勝3分砲，梁家榮也開轟，9：3逆轉統一獅，樂天終止2連敗，統一苦吞最近6戰的第5敗。

猿隊朱育賢本季10轟出爐，連續8年全壘打達到2位數。 （記者李惠洲攝）

破解江承峰 逆轉獅

樂天前4局以2：3落後，第5局陳晨威安打再盜上二壘，林立安打攻下追平分，朱育賢從統一中繼投手江承峰手中轟出3分全壘打，取得6：3領先，從此壓著統一打。樂天總教練曾豪駒表示，過去球隊對江承峰打得並不好，朱育賢有掌握到失投球，這一轟非常關鍵，之後也有把握幾次得點圈機會，但是跑壘出現一些失誤，需要再改進。

朱育賢靠著關鍵一擊獲選單場MVP，賽後卻直言打得很爛，他表示，最近狀況並不好，昨天全壘打之後的2次打擊都是得點圈，都沒有打好，還好隊友有適時跳出來。這是朱育賢本季第10轟，新人球季起連續8年全壘打達到2位數，僅次於味全龍林智勝的連續9年。朱育賢表示，並沒有注意到這個紀錄，只希望慢慢把狀況調回來，下半季競爭更激烈，目前球隊排名第2仍算是有利位置，希望能有所貢獻。

樂天先發9人全員安打，共打出15安，陳晨威5打數4安打，還有1次四壞球，第5局的內野安打達成生涯500安里程碑。

樂天黃子鵬先發6局被擊出5支安打失3分，第3局被林益全轟出2分砲後，連續解決9名打者，拿下並列本土投手最多的第6勝，追平隊友陳克羿和中信兄弟鄭浩均。曾豪駒表示，黃子鵬雖然前3局有些亂流，之後重新掌握節奏，給了球隊6局的優質先發，也是贏球功臣。

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