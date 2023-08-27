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U18世界盃熱身賽》開幕前哨戰 我逐走「澳」客

2023/08/27 05:30

U18台灣隊林佳緯擊出安打。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕第31屆U18世界盃棒球賽將於31日開打，昨台灣和澳洲先在熱身賽上演開幕戰「前哨戰」，結果澳洲全場發生6次失誤，外加投手群奉送9次四死球，台灣隊敲6安就以5：2帶走勝利，完成「暖身」的第一步。

U18台灣隊王牌林維恩昨中繼3局無失分，狀況漸入佳境。（記者劉信德攝）

首戰若贏有助提升士氣

本屆U18預賽台灣隊與南韓、澳洲、墨西哥、波多黎各、捷克分在A組，日本、美國、巴拿馬、荷蘭、委內瑞拉和西班牙則在B組，各組取前3名進入超級循環賽；6年前U18台灣隊0：4不敵澳洲無緣晉級，這屆教頭吳柏宏表明，「開幕戰對澳洲非常關鍵，若贏球有助提升團隊士氣。」

林維恩、孫易磊2王牌

昨役王彥恩先發3局失2分，左投林維恩接手3局被敲2安無失分、飆6K，吳柏宏點名，林維恩與孫易磊是陣中兩大王牌，會安排在重要比賽登板。

林維恩暑假升平鎮高三，最快球速148公里，今年玉山盃榮獲大會MVP和最佳投手獎，被視為旅外潛力股。他表示，由於還在調整，這場只用8分力投球，狀況愈來愈好，澳洲打者偏美式採全力揮擊，正式比賽只要進壘位置壓低應可有效壓制。

打線排4名準職棒球員

台灣隊先發打線排出4名準職棒球員應戰，邱鑫、林佳緯、李勛傑都敲安，富邦悍將選秀榜眼並擔任台灣隊長的王念好扛4棒，2打數未敲安，獲2次保送，三壘守備出現1次接球失誤。吳柏宏表示，打線特色是具備長打火力，只是得點圈有人的打擊待加強，全場留下12個殘壘實在不理想。

獲統一獅選進的林佳緯是今年選秀探花，昨未鎮守熟悉的中外野，而是移防右外野，中外野則交給南非混血的柯敬賢。昨4局下兩出局一、二壘有人，林佳緯界外飛球漏接被記失誤，隨後澳洲7棒切斯爾敲二壘安打，王彥恩掉2分皆非責失，吳柏宏說，有提醒林佳緯專注力要再提升。台灣隊今休兵，明、後天熱身賽對荷蘭和美國。

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