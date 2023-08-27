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男籃世界盃》班切羅21分壓「紐」 美開紅盤

2023/08/27 05:30

美國隊班切羅（右）獨拿21分，率隊力退紐西蘭。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管陣容被外界評為星度不足，美國男籃實力依舊高人一等，昨在2023年男籃世界盃靠著上季NBA年度新人王班切羅獨拿21分，第3節包辦12分，率隊在下半場甩開對手糾纏，以99：72力退紐西蘭，小組賽旗開得勝，為重返榮耀之路繳出好的開始。

東契奇（左）首秀飆37分，率斯洛維尼亞擊敗委內瑞拉。（歐新社）

美國隊一直是國際籃壇霸主，上屆世界盃卻寫下隊史最差的第7名，遭譏從「夢幻隊」變成「夢魘隊」，而今年尋求雪恥，雖沒有頂級球星坐鎮，以年輕球員為主，平均年齡僅24.6歲，但熱身賽5戰全勝，充分展現陣容深度，是外界看好的奪冠熱門。

開賽當機 一度落後10分

美國昨碰上紐西蘭，不像前2次對決贏得輕鬆，平均淨勝分達37.5分，開賽還因失誤過多陷入4：14落後，但首節打完以19：18逆轉，且下半場攻勢加溫，班切羅第三節一人包辦12分，加上里維斯、哈里伯頓等人跳出得分，下半場領先差距維持在20分上下。

20歲的班切羅得分有爆量演出，還外帶4籃板、4阻攻，艾德華茲拿14分、7籃板，里維斯和J.傑克森各12分，美國隊共6人得分上雙。紐西蘭下半場體力下滑，投籃準星僅36％，藍吉的15分為全隊最佳。

字母哥 希臘仍擒約旦

另一場，希臘少了「字母哥」亞德托昆波後戰力重創，但首戰靠著團隊51.5％投籃命中率，遍地開花的攻勢，以92：71收拾約旦，和美國在C組同以1勝0負位居領先。

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