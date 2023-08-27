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世錦賽8強止步 小戴︰不是終點

2023/08/27 05:30

戴資穎（美聯社）

不敵瑪琳 最後一舞留憾

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在世界羽球錦標賽，以16：21、14：21不敵3屆冠軍西班牙名將瑪琳，可能是生涯最後一次世錦賽留有遺憾，小戴表示，這不是終點，還會繼續努力，備戰9月接踵而來的國際賽及杭州亞運。

戴資穎因失誤偏多，在第二局連丟7分，無緣將戰線延長，近期努力付諸流水，無緣連3屆晉級4強，她坦言：「把所有情緒轉換成動力，努力看來是還不夠。」

結束世錦賽征戰，戴資穎9月5日再戰中國公開賽，接著還有香港公開賽、亞運，其中亞運將尋求2連霸，以及持續在巡迴賽努力，尋求挺進12月年終總決賽。

瑪琳歷經兩次嚴重膝傷，如今繼2018年再度躋身4強。她透露，來到世錦賽就是想拿金牌，挺進4強的意義重大，為自己表現感到驕傲。瑪琳昨晚4強賽以23：21、21：13力壓日本好手山口茜，生涯4度挺進決賽，並粉碎山口茜的3連霸美夢。

南韓世界球后安洗瑩則在4強賽，以21：19、21：15力退中國陳雨菲，收下對戰2連勝及生涯首張決賽門票，將跟瑪琳爭冠，尋求生涯首金。

戰泰國一哥 王子維惜敗

男單方面，王子維在8強戰以21：18、15：21、13：21不敵世界排名第3的泰國一哥昆拉武特，他賽後直呼很可惜，接下來將返台參加第二次全國排名賽。

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