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郭俊麟先發勝 悍將今蓄勢登頂

2023/08/27 05:30

悍將郭俊麟拿下暌違近1年先發勝，中止跨季先發6連敗。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕郭俊麟昨用89球投5.2局失2分，只差1人次就連續2場交出優質先發，且在打線與牛棚的配合下，帶領富邦悍將以3：2力挫味全龍打出2連勝。郭俊麟拿到暌違354天的先發勝，富邦今天若能演出橫掃，將拉下味全重登下半季首位。

力拚橫掃龍 重返下半季龍頭

郭俊麟除第4局演出3上3下，每局都被攻上壘包，但只在2局下、6局下被蔣少宏二壘安打、劉基鴻陽春彈各失1分，他表示，會挨轟應是前1球有點miss，造成球數2好2壞，勢必要與打者對決，即便最近2場都只投到第6局，至少分數都有壓住，讓球隊有機會贏球。

暌違354天 先發5.2局奪勝

郭俊麟中止跨季先發6連敗，繼去年9月6日對統一獅後再以先發投手身分奪勝，他認為，雖然8月回到先發後才投2場，但不會覺得生疏，目前都在正常的軌道上，「我知道快1年先發沒有勝投，但還有得丟就不辛苦，辛苦的是沒有得丟。」

總教練丘昌榮指出，郭俊麟投得很到位，控制力也很不錯，沒讓他把第6局投完的考量，在於面對第7、8棒都投得比較辛苦，加上前次出賽是9日，已經10幾天沒在一軍比賽，球威明顯有點下滑，既然牛棚都準備好了，本來就有打算換投。

富邦3局上先靠申皓瑋二壘安打以2：1超前，4局上再靠李宗賢安打送回第3分，丘昌榮表示，申皓瑋應該知道，富邦一直要栽培他，這幾年給很多機會，他能夠愈來愈成長，在關鍵時刻擊出安打，守備愈來愈穩定，對球隊當然是好事。

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