陳俊秀申訴成功999 明回主場迎千安

林子偉（記者林正堃攝）

旅美返中職

猿隊陳俊秀生涯累計999安，明將回主場迎接新里程碑。（資料照）

叩關千安第4人

旅外返中職千安俱樂部

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿明回主場的看點不少，除了將「開箱」前日職最速火球男由規，陳俊秀也有望挑戰海歸球員第2快的千安達陣紀錄，而「二壘手林子偉」更將首度亮相。

陳俊秀前天單場雙安，原本生涯累積998安，但在24日6局擊出的游擊強勁球，起初認定是統一獅林靖凱失誤，經申訴後陳俊秀增加1支場地安打。有趣的是，如果前天陳俊秀「不小心」猛打賞，加上聯盟更正紀錄，可能會變成史上罕見的「自動千安」。

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「哈哈，真的耶！」陳俊秀也好奇，如果前天再敲1安會有什麼結果。由於去年遇到大低潮，直到今年才有辦法叩關這項里程碑，他自評速度太慢，「浪費了1年多。」

陳俊秀指出，去年嘗試很多方式，像改變預備動作來突破低潮，今年終於找到比較舒服的方式，「就算打不好，是單純跟投手對決的結果不好，而不是打擊動作不對。」

由於生涯累積999安，樂天昨原本安排陳俊秀板凳出發，似乎是希望留到主場慶祝。過去中職26名千安打者，只有陳鏞基、胡金龍和郭嚴文是旅美海歸出身，陳俊秀有望成為第4人、第2快，僅次於史上最速千安打者胡金龍。

林子偉改守二壘

林立轉戰中外野

樂天另1名大咖海歸林子偉昨原定生涯首度守二壘，最終因雨延賽，「二壘子偉」要到桃園主場亮相，這是他確診後首度出賽，原二壘手林立轉戰中外野，可能會是未來常態調度。

樂天總教練曾豪駒指出，考量到內野需要很多急煞，林立的腳會比較不舒服，轉守外野對打、守負擔不會那麼大。此外，樂天昨將雷法除役，並註冊由規讓他明天對富邦悍將先發。

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