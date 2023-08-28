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兄弟得點圈槓龜沒差 靠艾士特「掃」蕩獅

2023/08/28 05:30

兄弟昨僅靠許基宏（右）、陳文杰2局下「背靠背」2支陽春砲，打回分數。（記者林正堃攝）

大秀K功 7.1局僅掉1分

兄弟先發洋投艾士特靠著犀利橫掃滑球痛宰獅隊，助隊拿下3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨靠許基宏、陳文杰2局下「背靠背」陽春砲，搭配超強洋投艾士特先發7.1局僅掉1分，以2：1擊敗統一獅奪3連勝，下半季排名暫居第三，緊咬富邦悍將和味全龍。

許基宏、陳文杰 背靠背陽春砲

艾士特擁有1顆橫掃滑球（Sweeper），賽前就被「餅總」認為左打不好應付，全場6K有3K賞給林安可和蘇智傑，4局的三振更是化解危機，僅丟1分。總教練彭政閔指出，26日因雨延至27日先發，艾士特等待很久仍維持住鬥志，做好自己的工作。

來台前主要擔任後援的艾士特，昨投96球、7.1局都寫來中職生涯最多，直到第8局才被換掉，他笑說，如果投滿8局，前次投這麼長要追溯至大學，「當下我也不想被換掉，但明天可能會滿痠痛的。」

艾士特K掉2帥，唯獨對陳傑憲沒轍，4、6局都被敲安。艾士特說，4局是自己失投，6局投差了2顆球的壞球還被打，「我已不知道該怎麼做，老實說不想再對上他。」

艾士特的橫掃球已成左打最大惡夢，被打擊率僅1成36，隊友陳文杰也在隊內練習賽大開眼界。

「我真的有嚇到！」陳文杰說，隊內賽第1場看艾士特投，那顆球真的很「滑」，好像在丟威浮球，「我沒對決，只是在站外野守備時，一直看到左打被三振，很誇張，好險我們同隊。」

兄弟得點圈 9打席無安打

中信打線得點圈9打席無安打，只靠2局下2發陽春砲攻下分數。恰總坦言，這是必須檢討的，相信球員很努力，接下來可以做更好，教練團也會幫助他們。

陳文杰本季打擊率在1成多掙扎，昨砲轟江承諺，連2場開轟，頗有復甦跡象。他說，詢問過很多教練建議，決定大膽一點，不要選球太仔細，設定到的球就勇敢揮棒。

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