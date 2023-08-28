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中信銀「愛接棒」贊助球員出國練功

2023/08/28 05:30

南投縣三光國中在交流賽展現求勝鬥志，最終和對手握手言和。（中信銀提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕由中信銀行支持、中信慈善基金會推動的「愛接棒‧少棒暨青少棒資助計畫」，贊助偏鄉棒球隊宜蘭三星國小、南投新街國小和三光國中球員、教練及隨行人員近80人，於8月23日至8月27日前往北京以球會友，所有參與交流的球員都說這是最特別的暑假活動。

本次唯一代表青少棒的三光國中近年來在多項重要比賽中獲得佳績，甚至培養出入選U15亞洲盃台灣培訓隊的勞恩・曼格格，成為三光國中青少棒成立7年來第一位在校國手。

三光國中棒球隊成立初衷，是為了讓熱愛棒球的新街國小棒球隊孩子持續發展，加入「愛接棒計畫」後，三光棒球隊規模日漸完善，本次三光國中12位球員由校長吳明順、總教練余坤翰親自領軍，與北京理工大學附屬中學進行交流賽。雖然個頭比較小，三光國中憑藉著扎實的訓練、堅強的求勝鬥志及團結精神與對手奮戰，比賽過程中不免投出觸身球，三光國中的球員則是主動脫帽向對手致意，最終以5：5握手言和，離場前還與對手互道感謝。

余坤翰總教練表示，為了精進孩子們的實力，這幾天的交流賽後都會進行檢討，平時這群孩子的訓練十分到位，更應該趁著這次交流經驗，表現出主動積極的態度，思考自我提升的可能性。

吳明順校長相信，這樣的互動絕對會產生正面影響，期盼這群孩子將寶貴的經驗再與隊員分享，持續精進球隊戰力及素質。

為期5天的交流行程共舉辦11場交流賽，守備表現穩定的新街國小全浩謙，10歲的三星國小李鑫及三光國中捕手幸恆瑋獲得MVP，最佳打擊獎由新街國小王子恆奪下，最佳防守獎得主則是三星國小黃凱禹。

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