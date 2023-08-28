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王勝偉猛打 悍將降龍登頂

2023/08/28 05:30

悍將2度挑戰龍隊球員跑在三呎線內妨礙守備。（記者方賓照攝）

兩度進帳打點助超前

悍將王勝偉昨兩度進帳打點幫助球隊超前，終場擊敗味全拿下3連勝，躍居下半季龍頭。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨晚靠著王勝偉單場猛打賞，兩度進帳打點幫助球隊超前，終場以4：2擊敗味全拿下3連勝，戰績13勝10負，以0.5場勝差超越味全躍居下半季龍頭，味全則苦吞4連敗。

丘總讚揚葉子霆腳程

龍隊「火球男」徐若熙傷癒復出，但僅先發1.2局、用28球就退場，接手的郭郁政和富邦先發江國豪上演投手戰。6局上，富邦靠著李宗賢三壘打、王勝偉二壘打先馳得點，但6局下被龍隊追平，富邦8局上攻勢再起，葉子霆敲安後，王勝偉的滾地球再幫球隊要回領先。

富邦暫居下半季龍頭，總教練丘昌榮說：「比賽還長，我們把每場都打好就好。」他認為全隊拚勁十足，6局上葉子霆的腳程很關鍵，後援投手群表現也很好。

王勝偉表示，下半季團隊合作效果很好，投手群有效壓低分差，打者火力和守備也都配合，一步一腳印完成每場比賽，「下半季只進行大概一半，希望繼續比照這樣模式。」

跑在3呎線內 悍將2度挑戰

6局下，龍隊陳品捷的觸擊、蔣少宏的滾地球，都讓富邦教練團質疑有跑在三呎線內妨礙守備，兩度動用電視輔助判決，結果陳品捷維持原判安全上壘，蔣少宏因妨礙到一壘手范國宸被判出局，龍隊靠暴投和李展毅生涯首安一度追平。

丘總說：「我們認為兩次應該都有妨礙守備，會提出申訴，請聯盟再解釋，也讓選手知道為什麼。」龍隊總教練葉君璋則說：「大家同意的規則也沒有辦法，但可以再做檢討。」

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