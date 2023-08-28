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徐若熙返一軍 飆速154Km

2023/08/28 05:30

徐若熙（記者方賓照攝）

等逾600天 1.2局無失分

〔記者林宥辰／台北報導〕暌違超過600天，手肘動刀的味全龍「火球男」徐若熙（見圖，記者方賓照攝）重返一軍舞台，首戰對富邦悍將他只投1.2局、用28球，就在教練團保護下退場休息，轉播單位測得的最快球速為154公里。

2021年10月22日對富邦悍將，那是受傷前一軍最後一戰，經過漫長等待，徐若熙昨復出首局挨王勝偉、張進德敲安後又投出觸身球造成滿壘，但製造雙殺力保不失，次局投完2人次後被教練換下場，並未投出三振，生涯三振數停留在98次。

徐若熙2021年新人年生涯初登板，對兄弟先發投3.2局的11個出局數都靠三振，史上第一人，一鳴驚人，後來更曾締造單場連8打席飆K，不斷寫下中職「K神話」。昨傷癒復出首戰，徐若熙坦言心情亢奮和緊張各半，「一年多沒有對到一軍打者，還是有點落差，畢竟打者也是每年都在進步。直球跟變化球都還沒到最好，相信之後多出賽累積經驗，會知道怎麼調整。」

徐若熙說，賽前他只被告知「盡情去投」，自認首局用球數有點太多，次局若未被換下，他認為自己還能再投。

葉總︰應可正常先發輪值

龍隊總教練葉君璋則說，賽前原訂讓徐若熙投大約40球左右，但首局他用球較多，因此讓他用球量減少一點。葉總說，目前看起來，徐若熙心態仍是亢奮，還沒有辦法自然投球，反而次局投球較順暢，下一場起應該就正常進入先發輪值。

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