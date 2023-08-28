男籃世界盃》德軟硬幹30分 氣走澳洲

「德軟」施洛德（中）昨猛轟30分，率德國氣走澳洲。（歐新社）

德終結對澳6連敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕在NBA被球迷戲稱為「德軟」的施洛德，來到世界盃男籃賽變身超級後衛，昨他猛轟30分率德國以85：82氣走米爾斯領軍的澳洲，在小組賽搶下2連勝。

上季效力湖人的施洛德，場均繳出12.6分、4.5助攻，但賽季結束後未獲續約，下季將改穿暴龍球衣。

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施洛德昨和米爾斯上演大對決，以19投10中包括5顆三分球，優於米爾斯的21分，也助德國終結對戰澳洲6連敗。外媒對施洛德的表現給予好評，在場邊觀賽的德國傳奇諾威斯基也笑得合不攏嘴。

德國贏球後可望以分組第1晉級第二輪，澳洲則對裁判最後幾個吹判十分不滿，但也改變不了輸球事實，明天對日本一定要贏球，才能避免在第一輪出局。

湯斯雙十退義軍

NBA頂級長人湯斯昨在菲律賓阿拉內塔體育館繳出24分、11籃板及5助攻，費利茲狂砍7顆三分球斬獲24分，兩人率多明尼加以87：82力退義大利。

日矮將飆分 逆轉芬蘭

另外，在沖繩主場出賽的日本隊，在第三節一度落後18分，在第四節猛轟35分，最終以98：88逆轉芬蘭，隊史首度在世界盃擊敗歐洲隊伍，搶下本屆首勝。歸化洋將霍金森繳出28分、19籃板，最令人驚艷的是172公分河村勇輝，憑藉優異速度屢屢建功，替補上陣25分鐘進帳25分、9助攻。

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