喬帥15年不墜 連勝拚第24座金盃

喬科維奇重返紐約法拉盛，2連勝晉級美網男單32強。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕手握史上最多23座大滿貫冠軍的36歲塞爾維亞名將喬科維奇，對勝利依舊渴望，昨他在美國網球公開賽以6：4、6：1、6：1輕取西班牙對手米拉萊斯，第17度挺進男單32強。

喬科維奇在2008年澳網搶下生涯首座大滿貫金盃，如今已是男單史上最多冠軍紀錄保持者。他表示，現在還是能戰勝10年前的自己，依舊充滿自信，也懂得如何在關鍵時刻發揮，並專注在每個當下。

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喬科維奇去年因沒接種武漢肺炎疫苗無緣美網，如今重返紐約法拉盛，特別感謝球迷帶來的力量，使他更渴望在場上發揮最好的水準。

生涯三度在美網稱霸的喬帥，除了尋求第24座大滿貫，還要挑戰繼2015、21年之後第三度同年打進所有四大滿貫決賽，本季已斬獲澳網、法網金盃及溫網亞軍的喬帥，32強將和傑雷上演「塞國內戰」。

台將方面，挾著法網、溫網女雙冠軍氣勢再戰美網的謝淑薇，和薩爾瓦多搭檔阿雷瓦洛在混雙首輪以6：2、6：4擊退美國的柯林絲／哈里森，挺進16強。小薇女雙和法網冠軍搭檔中國王欣瑜合體，尋求個人本季第3座金盃，首戰將對決弗魯赫維爾托娃（捷克）／歐索里奧（哥倫比亞）。

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