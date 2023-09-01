晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

喬帥15年不墜 連勝拚第24座金盃

2023/09/01 05:30

喬科維奇重返紐約法拉盛，2連勝晉級美網男單32強。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕手握史上最多23座大滿貫冠軍的36歲塞爾維亞名將喬科維奇，對勝利依舊渴望，昨他在美國網球公開賽以6：4、6：1、6：1輕取西班牙對手米拉萊斯，第17度挺進男單32強。

喬科維奇在2008年澳網搶下生涯首座大滿貫金盃，如今已是男單史上最多冠軍紀錄保持者。他表示，現在還是能戰勝10年前的自己，依舊充滿自信，也懂得如何在關鍵時刻發揮，並專注在每個當下。

喬科維奇去年因沒接種武漢肺炎疫苗無緣美網，如今重返紐約法拉盛，特別感謝球迷帶來的力量，使他更渴望在場上發揮最好的水準。

生涯三度在美網稱霸的喬帥，除了尋求第24座大滿貫，還要挑戰繼2015、21年之後第三度同年打進所有四大滿貫決賽，本季已斬獲澳網、法網金盃及溫網亞軍的喬帥，32強將和傑雷上演「塞國內戰」。

台將方面，挾著法網、溫網女雙冠軍氣勢再戰美網的謝淑薇，和薩爾瓦多搭檔阿雷瓦洛在混雙首輪以6：2、6：4擊退美國的柯林絲／哈里森，挺進16強。小薇女雙和法網冠軍搭檔中國王欣瑜合體，尋求個人本季第3座金盃，首戰將對決弗魯赫維爾托娃（捷克）／歐索里奧（哥倫比亞）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。