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WTT阿拉木圖挑戰賽》連宰韓、中對手 林陳配再1勝衛冕

2023/09/02 05:30

林昀儒╱陳思羽聯手逆轉中國組合，闖進混雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的林昀儒╱陳思羽，昨在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙賽，連續擊退南韓新組合朴燦赫/尹孝彬、中國年輕組合向鵬/劉煒珊，繼突尼斯挑戰賽之後今年第二度闖進決賽，距離衛冕只差最後1勝。

林陳配決賽對手將是南韓新組合趙大成╱朱芊曦，從資格賽打起的趙朱配一路過關斬將，昨晚4強賽再以3:1力退同樣從資格賽出發的法國新組合A.勒布朗/袁嘉楠。

林昀儒和陳思羽自年阿拉木圖挑戰賽首次搭配以來，目前參加6站比賽只吞下3敗，都是拜中國隊所賜，包括兩度敗給世界排名第一的王楚欽╱孫穎莎、一次輸給林高遠/王藝迪，但也擊敗多對中國新生代，包括陳垣宇/陳熠、徐海東╱吳洋晨、劉夜泊╱劉煒珊，加上這次的向鵬/劉煒珊，目前林陳配對戰中國取得4勝3負優勢。

林昀儒男單晉8強 將對上普卡爾

男單方面，林昀儒昨在16強戰以3:1後來居上擊敗日本T聯賽木下東京俱樂部隊友及川瑞基，贏得生涯對戰首勝，8強將遭遇克羅埃西亞好手普卡爾。

世界排名48的普卡爾在16強戰以3:2逆轉瑞典名將卡爾森，過去林昀儒三度對決普卡爾還沒輸過，但有兩次打到決勝局才分出勝負，包括去年澳門冠軍賽，並不好對付。

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