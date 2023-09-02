鄭浩均101球退場 第8勝鹹鹹的

兄弟高宇杰本季首轟出爐。（記者廖耀東攝）

5.2局9K 無奈無法達標優質

兄弟鄭浩均先發5.2局飆9K，本季第8勝到手。 （記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕投到第101球，中信兄弟本土新王牌鄭浩均留下兩出局二壘有人的局面退場，對於無法完成6局無失分的優質內容顯得無奈。

鄭浩均原本想續投，右手食指卻出現發麻狀況，退場時兄弟總教練彭政閔予以「摸頭」肯定，因為他仍以5.2局飆9K無失分的好投，加上捕手高宇杰用本季首轟破蛋，助兄弟以2：0擊敗悍將，將落後差距減至1場。

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相較鄭浩均只差1出局無法繳出優質先發，高宇杰3局下先敲出昨役團隊首安的二壘安打，5局下再貢獻勝利打點，也在本季首度獲得MVP肯定。高宇杰近期接棒福來喜扛下主力捕手，壓力可想而知，這一座MVP也讓他賽後在頒獎台上止不住眼淚。

高宇杰轟出MVP

賽後釋壓落淚

兄弟前兩場以2：4、7：14不敵悍將後，下半季對戰8場形成2勝6敗的絕對劣勢，也落後排頭悍將2場勝差。所幸昨役在鄭浩均好投率領下，避免遭對方橫掃，他也以5.2局被敲4安飆9K的內容拿下本季第8勝，在勝投榜和隊友德保拉並列第2，僅落後味全龍鋼龍1勝。

悍將先發投手郭俊麟前4局也未讓兄弟得分，但5局下1出局後遭9棒高宇杰轟出中外野陽春砲，再讓王威晨擊出游擊方向滾地球先被判出局，經兄弟教練團提出挑戰後改為內野安打，接著他又對岳政華投出保送，再被王政順敲出帶1分打點的二壘安打。郭俊麟投完5局退場，吞下本季第3敗。

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