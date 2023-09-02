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月底批美美假單 恰總直言很嚴重

2023/09/02 05:30

亞運中職軍

24日出征前可留母隊

〔記者倪婉君／台中報導〕杭州亞運棒球台灣隊預訂24日啟程，中職5隊共9人將代表台灣出征，也讓各隊出現戰力缺口，中信兄弟主力投手鄭浩均可能缺席兩次先發，富邦悍將和樂天桃猿也各有主力野手申皓瑋和林立等人缺席約10場。棒協秘書長林宗成表示，會盡量配合職棒球隊的需求，中職秘書長楊清瓏則指出，已達成各隊在出國前都可以留在母隊比賽的共識。

亞運棒球正式賽將於10月1日開打、10月7日舉行金牌戰，台灣隊24人有17名職業球員，包括鄭宗哲等8名旅外好手預訂20日報到，中職球員包括林立、林子偉，林子豪、林安可、古林睿煬，戴培峰、申皓瑋、林凱威及鄭浩均，目前也協調能在20或21日報到。

獅隊已在上半季封王，也是「出借」最多戰力的球隊，領隊蘇泰安表示，3人都會在20日比賽結束後於隔天報到。但不只其他4隊的下半季戰績咬得很緊，目前墊底的獅隊也希望能拚到年度戰績第1的優勢，因此棒協給予中職參賽球員彈性，在21至23日的行前練習日能回到母隊出賽。

對於「美美」鄭浩均將缺席，兄弟教頭彭政閔不諱言：「在這個時間點跳過兩次，已經很嚴重了，但期待也相信接替的選手都能扛下重任。」富邦教頭丘昌榮則說：「有列管問題也沒辦法，但相對地在二軍的年輕球員就有機會。」

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