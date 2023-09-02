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U18世界盃》台灣左腕今抗韓 對決普門風打線

2023/09/02 05:30

台灣隊左投林維恩大賽經驗豐富，今晚銜命先發對抗南韓。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今晚6點半在洲際球場上演台韓大戰，台灣隊總教練吳柏宏認為這是預賽最重要的一戰，推出左投林維恩先發全力搶勝，林維恩說，「很興奮，但有點緊張，最近狀況調整得不錯，會全力完成教練團賦予的重任。」

U18世界盃戰果賽程表

南韓昨首戰波多黎各因雨延賽，今派陣中ACE黃晙舒先發，台韓兩大王牌左投同場較勁，去年U18超級循環賽黃晙舒對台灣隊先發5局被敲2安，飆6K無失分，最終無關勝敗。

預賽關鍵戰役 林維恩先發

台灣隊前天在天母開幕戰擊敗澳洲，當晚比賽結束就南下台中，昨赴洲際練球適應場地，吳柏宏表示，首戰全隊有些緊繃，贏球後也吃下定心丸，今天迎戰強敵南韓，希望選手平常心應戰。

台灣隊王牌孫易磊首戰對澳洲在大批球探關注下，大秀K功拿下完封勝，為旅外目標增添籌碼，今天輪到另一王牌林維恩站上舞台，暑假升平鎮高三的他極速達148公里，今年玉山盃榮獲最有價值球員獎，明年高中畢業願望同樣是旅外。

去年U18台灣隊以2：3不敵南韓，林維恩透露，有請教打過去年U18的學長，「南韓打線很像國內的普門中學，前後段棒次有腳程、擊球率高，中心打者長打能力很好，要想辦法將球路壓低，減少失投球，讓他們打不好。」

吳柏宏是平鎮青棒教頭，對子弟兵林維恩十分了解，吳柏宏指出，林維恩在國內青棒常投關鍵戰役，大賽經驗豐富，表現穩健，南韓有不少左打，因此很早就擬定用左投先發。

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