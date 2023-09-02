U18世界盃》日本教頭直擊台灣 是冠軍熱門

日本隊4棒森田大翔首戰貢獻3打點。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本隊昨在U18世界盃棒球賽以10：0提前6局扣倒西班牙，今晚將強碰撂倒委內瑞拉的巴拿馬。日本監督馬淵史郎前天也觀賞孫易磊猛飆完封的「台澳大戰」，直呼台灣是冠軍候選球隊。

首戰6局扣倒西班牙

日本隊先發東恩納蒼僅投2局猛飆4K，和另3投聯手完封西班牙，打線靠四番森田大翔單場3分打點，前2局就以8：0領先，5局也讓數名替補上陣守備，6局靠緒方漣達陣猛打賞的再見長打，扣倒對手。

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馬淵史郎指出，賽前就有想說，如果分數拉開希望能多上一些投手累積經驗，野手也是如此，如果最後沒有說再見，也準備了代打要上，「希望能延續氣勢，不鬆懈，全員團結迎接下一場。」

賽前馬淵史郎特別接受訪問，表露對台灣滿滿的親近感，他在執教日本社會人時期帶過陽介仁和林易增。得知陽介仁罹癌在台東療養，不僅已打過視訊電話關心，更直言若不是台東太遠，很希望能去看看他。

去年執教的U18日本隊在預賽以2：9輸台灣，兩軍今年最快超級循環賽才會強碰。馬淵史郎直言，去年台灣就算拿冠軍也不奇怪，今年實力還是非常強，仍是冠軍候選，日本隊也要想辦法追上來。

美國隊昨首戰還在熱機，對荷蘭全場僅敲1支長打，2：1險勝，第二任投手雷納不僅中繼1.2局無失分，5局下在滿壘敲進致勝分，「二刀流」為自己奪勝投，他笑說，平常以打者身份出賽較多，很開心能幫助球隊。

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