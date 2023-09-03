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U18世界盃》台灣拚勁一流 林維恩霸氣鎖韓

2023/09/03 05:30

台灣隊林維恩先發5.1局僅失1分，成功壓制南韓打線。（記者廖耀東攝）

先發奪勝 林鉑濬完美後援

王念好（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「大家都很拚！」U18世界盃台灣隊先發投手林維恩以5.1局失1分拿下勝投，助台灣以6：1擊敗南韓後的這5個字，道出昨天贏球關鍵就在全隊都很團結。台灣隊總教練吳柏宏也說：「或許就是在這種團結的情況下，大家才能守住1、2局的失分危機，尤其第2局化解對方強迫取分，更是最關鍵的時間點，士氣都在我們身上。」

U18戰果賽程表

賽後在隊長王念好的領唱下，全隊跳起慶祝舞蹈，也將台灣隊贏球的喜悅感染給看台上球迷及在場媒體。吳柏宏對全隊表現予以掌聲鼓勵，並表示：「如果前面三場都有順利拿下來，對我們後面的比賽會很有幫助。」二連勝後，今對墨西哥之戰交由張峻瑋先發，但因要避開風雨提前到中午舉行，吳柏宏也提醒球員回去就要趕快休息。

林鉑濬（記者廖耀東攝）

打線爭豔 今抗墨搶3連勝

邱鑫3局下代打建功，帶起台灣隊這半局3分攻勢。（記者廖耀東攝）

身為台灣隊王牌左投，林維恩1局上就讓南韓首名打者朴是炫敲安上壘，也讓他跑回第1分，他表示第1局很緊張，直到第3局才比較回歸正常。只是投到6局1出局，林維恩投出偏差壞球形成保送跌坐在地，「那顆太急了，有點去蹬到，應該說拉到吧，但想說再投投看。」有旅外機會的他還笑說這場比賽都沒有看向本壘後方大批球探，結果他續投後又被敲出二壘安打，以78球結束任務，接替的林鉑濬用三振和飛球漂亮解危。

台灣隊打線也很幫忙，不管是1局下敲安追平比數的王念好，或是之前沒打好但昨役敲2安的柯敬賢，還有3局代打建功的邱鑫，也讓南韓王牌黃晙舒只投2.1局就失4分吞敗。賽前南韓教頭李永福就說，「看完台灣第一場比賽，投手方面非常厲害，整支隊伍的狀態都非常穩定，是一個非常強的隊伍。」

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