U18世界盃》更強的王念好 無懼韓ACE、小吳昇桓

王念好（中）1局下敲出1分打點安打，台灣隊扳平比數。 （記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕面對「再進化」的南韓王牌黃晙舒，台灣隊長王念好沒在怕，繼去年U18世界盃後再度敲安，且這次更帶有1分打點，他賽後表示：「其實我的想法很簡單，我就是要打贏他！」

台灣隊總教練吳柏宏賽前就表示，目前身高187公分的黃晙舒不但比去年更高，球速也有進步2、3公里，「球速快又壓滿低的，還是左投手，比較難攻擊，有提醒選手要去攻擊他比較多方面的球路。」南韓教頭李永福也對黃晙舒很有信心，「相信他會拿出不錯的表現，他就是韓國隊的ACE。」

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黃晙舒在去年U18世界盃超級循環賽對台灣先發投5局，只被敲2安飆6K無失分，今年不但對台灣「續投」，還升級成韓職選秀狀元的熱門人選。

王念好和孫易磊去年對黃晙舒敲安，今年孫易磊晉升王牌投手，擔任4棒的王念好昨1局下就敲安還追平比數，「我賽前就有跟全隊講，就是要贏韓國。」

王念好透露，其實去年在突破僵局制2：3不敵南韓，「我是算在自己身上，因為（黃）劼希那顆球傳向一壘，結果我沒有處理好，我很自責。」今年預賽再遇南韓，王念好表示：「我要彌補我去年的失誤，就是要打贏他們。」

值得一提的是，王念好3局下第2打席遭黃晙舒觸身球上壘，4局下面對有「小吳昇桓」之稱的金澤延也獲保送，讓兩位南韓強投都解決不了他。

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