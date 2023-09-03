小薇強心臟 大滿貫女雙14連勝

謝淑薇（右）連兩戰大逆轉，抵美網女雙16強。 （取自謝淑薇官方臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與中國搭檔王欣瑜在美國網球公開賽3盤開胡後，次輪再度展現韌性，以3：6、7：6（7：4）、7：5氣走「美俄聯軍」瑪蒂克－桑茲／波塔波娃，不但連兩場大逆轉晉級16強，小薇也締造本季大滿貫女雙14連勝，持續朝著三連后邁進。

6月法國公開賽紅土掄元的謝淑薇／王欣瑜，美網硬地再度合拍，首戰拉鋸逾2小時脫困，隔天面對球風強悍的「美俄老少配」，第8種子先丟首盤，次盤克服0：3落後，重整旗鼓反撲咬上，搶7又倒趕4分扳回一城。決勝盤雙方人馬3度互破纏鬥，關鍵時刻小薇展現「強心臟」，帶領年輕高大的王欣瑜先破再保，歷經高潮迭起的破發大戰，戲劇性完成逆襲。

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美網連兩場大逆轉 抵16強

謝淑薇復出已橫掃法網與溫網，完成女雙「海峽大滿貫」，如今「百搭天后」準備在紐約挑戰連續三座大滿貫女雙金盃，16強將遭遇俄國黑馬阿瓦涅相／拉希莫娃。

此外，「丹麥甜心」沃茲妮亞琪雖已是兩個孩子的媽媽，這位前世界球后重出江湖連闖三關，以4：6、6：3、6：1扳倒地主布蕾迪，將與「天才少女」高芙拚女單8強。

至於鎖定史上最多第24座大滿貫男單冠軍的喬科維奇，在「塞爾維亞內戰」上演絕地大反攻，五盤大戰險勝傑雷，16強將對決克羅埃西亞高約。

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