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U18》墨西哥藏一手 台灣意外苦戰3連勝

2023/09/04 05:30

台灣隊昨以4：1擊敗墨西哥，拿下3連勝暫居A組龍頭。 （記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕U18世界盃台灣隊昨在雨中以4：1擊敗墨西哥，拿下分組預賽3連勝，但其實贏得並不輕鬆，除了前5局只拿1分，還在7局遭對手「藏球」技倆所騙。台灣隊總教練吳柏宏坦言沒想過會打得這麼辛苦，但能以3勝暫居A組龍頭仍是好事，「或許在預賽後面兩場，比賽的壓力不會那麼大」。

李勛傑上演3安猛打賞，連3場都敲安有打點。（記者林正堃攝）

張峻瑋自救戲碼

台灣先發投手張峻瑋4下遇亂流，投出2次保送後被敲安失1分，不過總教練吳柏宏仍肯定子弟兵投得很好。（記者林正堃攝）

上演小劇場

張趙紘敲出勝利打點。 （記者林正堃攝）

台灣隊根據賽前情蒐就知道墨西哥先發投手歐特羅的控球並不好，但開賽後在他3.2局投球任內只於2局上拿下1分，而台灣隊先發投手張峻瑋也在4局下投出2次保送後被敲安失1分。前5局打完，兩隊就戰成1：1平手。

李勛傑連3場敲安有打點

吳柏宏指出，對方投手的直球和變化球有擾亂到台灣打者節奏，「我們追打壞球的情況太多了。」至於用64球投完4局退場的張峻瑋，吳柏宏予以肯定，表示他已經投得很好，卻也笑說：「我覺得這也是他的特色吧，都會把它搞到有危機，然後再把它守下來。」

墨隊三壘手藏球讓人傻眼

雨勢在6局增大，所幸未澆熄台灣隊攻勢，隊長王念好率先敲安後靠隊友短打站上二壘，6棒李勛傑敲安形成1出局一、三壘有人，7棒張趙紘再敲出帶有勝利打點的左外野安打。獲樂天桃猿第5指名的李勛傑連3場都敲安有打點，昨役更上演3安猛打賞，張趙紘則是前天對南韓吞下3K後，靠這一安把心情打開了。

不過墨西哥三壘手加諾在7局上「藏球」抓到第3出局，倒是讓台灣隊傻眼，原來他在接下左外野手回傳球後，就沒有將球給投手進行下一個打席，而是把球藏在手套裡，然後去觸殺已離開三壘壘包的柯敬賢。吳柏宏表示在他執教生涯沒見過，印象中選手時期遇過古巴藏球。

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