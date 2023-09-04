U18》陳睦衡出招換氣場 精彩拆彈

陳睦衡本屆U18「二刀流」出賽，昨後援最後2局，順利拿下救援成功。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕台灣隊「二刀流」陳睦衡在本屆U18世界盃很忙碌，前兩場以先發二壘手身分登場，昨再切換成後援投手把守最後2局並拿下救援成功，被媒體問及是否覺得自己很忙？他笑說：「確實是滿忙的，習慣就好。」

前2場以打者出賽

昨關門救援成功

來自新北穀保的陳睦衡在本屆原本主要定位投手，但因為打擊手感不俗，從開幕戰對澳洲到前天對南韓都當野手，只是前天2局補位一壘時和跑者衝撞傷退，才暫時解除打者身分。昨賽前總教練吳柏宏就說陳睦衡的傷勢OK、會到牛棚待命，但陳睦衡坦言聽到教練要自己去熱身時有點意外，「沒想到我會上場，但球隊需要我的時候，又還撐得住，就要上。」

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陳睦衡在昨6局下1出局遇到連續被敲2安的危機，他在2好3壞情況下提出投手丘的補土需求，他坦言：「就是換個節奏，因為我當時狀況往下掉，連續兩顆都外角壞球，突然找不到準星，就想說讓環境好一點，看能不能靠自己調回來。」結果他用三振搶下第2出局，再製造滾地球出局。

最後三振秀 攻心計制敵

7局的最後三振也很有意思，因為陳睦衡前面兩顆對墨西哥3棒阿雷當多的出手節奏都很快，「我就想說停久一點，讓他僵掉打不好。」結果對方索性跟主審喊暫停卻不被接受，「看到裁判沒有給，想說賺到，我就直接丟好球帶了。」

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