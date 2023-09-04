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U18》緊盯職棒新生 2總仔做筆記

2023/09/04 05:30

邱鑫是桃猿首輪選進新秀，猿隊總教練曾豪駒認為，他具備鎮守中外野實力。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕U18台灣隊預賽3戰皆捷，昨中職兩地都延賽，備戰賽季的老大哥和教練們，不時也關注這群小老弟的表現。台灣隊近兩戰由161公分「小巨人」捕手胡孟智先發，這兩天在洲際球場「提前適應」未來母隊中信兄弟主場。

台灣隊近2戰都由「小巨人」胡孟智先發蹲捕，助隊獲勝。（記者林正堃攝）

恰總期待小巨人胡孟智

胡孟智是今年中信兄弟的第4指名，以210萬簽約金加上90萬激勵獎金加盟，而他在U18開打前的球員登錄大限前，已被球團登錄。

胡孟智的好表現，兄弟教練團不僅現在就看在眼裡，總教練彭政閔更透露：「我們其實兩年前就在觀察他了。」恰總眼中的胡孟智，雖然身材不佔優勢，但適時一擊的能力、揮棒力道跟協調性都不錯，報到後教練會慢慢指導他，相信能夠期待他的未來。

樂天桃猿首輪選進的邱鑫，則是U18兩屆國手，上屆再見安打助隊擊敗義大利隊，前天又在台韓大戰代打建功。

曾總：邱鑫有守中外野實力

邱鑫以500萬簽約金外帶100萬激勵獎金和桃猿隊簽約，831登錄大限前，猿隊並沒有提前註冊他，教練團期望他先在二軍磨練。

猿隊總教練曾豪駒認為，邱鑫具有鎮守中外野的實力，也不排除讓他在外野3個位置都嘗試。曾總說：「他的腳程還不錯、擊球能力很好，這是他兩大優勢。」

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