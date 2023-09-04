U18》預賽最後2戰 孫易磊當保險棋

原訂今王彥恩先發對捷克，因颱風攪局，賽事取消。（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕儘管拿下3連勝，台灣隊仍步步為營，除預定王彥恩對捷克先發，也不排除祭出王牌孫易磊在預賽對波多黎各登板後援。

颱風攪局 今台中賽事暫停

台灣隊以3勝暫居A組第1，已達到總教練吳柏宏表示要贏下南韓、墨西哥的階段性目標。只是波多黎各昨以6：0擊敗澳洲拿下2勝，吳總也直言對上波隊時可能仍需全力搶勝，因為預賽對戰成績將帶進超級循環賽。

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原本台灣隊在今天預賽倒數第2戰對捷克已排定王彥恩先發，但昨晚台中市宣布因颱風停班停課，也讓今天台中賽事暫停，WBSC將於今早8點公布最新賽事安排。

依本次大會規定，投手投41至55球需休1天，投56至75球要休2天，投76至90球休3天，投91至105球休4天。投手教練羅健銘昨就翻開筆記本，指開幕戰對澳洲用83球的孫易磊只需休3天，在預賽時仍準備讓他登板，「基本上會把孫易磊留到超級循環賽再先發，但如果波多黎各有晉級機會，那我們就不能輸，有可能讓他對波隊後援1、2局，當做牛棚日。」如今賽程受到天氣因素攪局而有變數，也可能影響台灣隊的計畫。

除了前三號先發孫易磊、林維恩和張峻瑋，羅健銘表示王彥恩、曾偉喆，甚至林鉑濬都有可能先發，「當然林鉑濬應該會放後面，但如果先發投手都用完，他還是有可能出來。」

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