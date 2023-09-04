WTT阿拉木圖挑戰賽》「乒」倒向鵬 林昀儒本季首冠

林昀儒昨在WTT阿拉木圖桌球挑戰賽，拍落中國選手向鵬，搶下本季首座男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9的「沈默刺客」林昀儒昨晚在WTT阿拉木圖桌球挑戰賽，以4：11、12：10、15：13、11：9、11：7拍落世界排名46的中國選手向鵬，搶下本季首座男單冠軍。

再闖決賽一雪前恥

林昀儒昨凌晨先和女將陳思羽於混雙決賽亮相，以1：3不敵南韓趙大成／朱芊曦，無緣衛冕、銀牌作收。

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林昀儒昨晚迎來男單最後決戰，他去年在阿拉木圖男單決賽留有遺憾，錯失局數3：0領先，遭德國削球好手菲魯斯演出大逆轉，如今連兩年殺進決賽，當然希望能一雪前恥。

20歲的向鵬是中國新生代選手，並於2021年摘下世青男單冠軍，林昀儒在去年6月WTT薩格勒布挑戰賽決賽以4：0完封向鵬收下冠軍，也是雙方在男單的唯一交手紀錄。

首局讓出逆轉奪勝

向鵬首局成功壓制林昀儒發揮，而身經百戰的小林馬上找出克敵方法，在2、3局很快做出調整，利用正拍去壓制對手，並展現強心臟，即使錯過多個局點機會，仍有驚無險拿下兩局，局數變成2：1領先。

在第3局，林昀儒雖然錯過3個局點，最後仍成功拿下後，更讓對手氣勢出現下滑；小林在第4局克服3分落後，在7：8以4：1攻勢逆轉，以及第5局關鍵時刻連下3分，最終就先輸1局、連下4局成功將冠軍帶走。

出征亞運更添信心

林昀儒自去年6月後再度於WTT賽事搶下冠軍，也是他在WTT的第二冠，增添備戰本月杭州亞運的信心，他屆時在亞運預計參加男單、男雙、男團及混雙。

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