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自由日日Shoot》日拚進巴黎奧運 台男籃還在內鬥

2023/09/04 05:30

日本新生代控衛河村勇輝（右），在世界盃表現出色。（資料照，法新社）

日48年首次自力征奧運

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本男籃在2023年世界盃籃球賽拿下3勝2負，48年來首次以亞洲第一進軍奧運，如熱血漫畫般的情節真實上演，振奮全國人心；而同樣身為亞洲國家，台灣職籃分裂、近期鎮日都在吵球員合約、互挖牆角的新聞，現在台灣連世界盃參賽資格都遠在天邊，遙不可及，在羨慕比鄰日本圓夢之餘，台灣籃壇還能不大澈大悟覺醒嗎？

即使沒有超級球星八村壘坐鎮，日本擊敗芬蘭，拿下暌違17年對歐洲勁旅的首勝，還在末節逆轉委內瑞拉，這2勝都是在第四節上演絕地反攻，也讓人看到日本贏球並非偶然。

日本除了有效力NBA太陽的渡邊雄太穩定軍心，還有年輕球員的爆發演出，新生代後場組合富永啓生、河村勇輝即使沒有出色身材條件，合計場均能攻下25分，不管是在大學就旅美挑戰的富永，或是留在國內加入B聯盟的河村，都是日本能培養出色球員的方式。

新生代、歸化球員爭氣

再者，日本籃協建立培育歸化球員的環境，讓B聯盟球隊尋覓洋將培養成歸化球員，上季共有14隊有歸化球員，而這次出戰世界盃的霍金森雖無NBA資歷，但他多年效力日本隊，也更融入國家隊體系，這次他平均攻下21分、10.8籃板，是日本贏球功臣之一。

這幾天，許多籃球人都憶起2、30年前，台日交手有輸有贏的歷史，然而現在台灣早已看不到日本的車尾燈。日本過去曾歷經過2聯盟對立，直到2016年才合併成B聯盟，曾執掌台灣男籃的SBL台啤教練周俊三認為，日本大刀闊斧整併後，成功整合資源，而不是各玩各的，且職業聯賽和國家隊組訓配合，並有更完善的制度，都值得台灣借鏡。

我應借鏡日本改革制度

中國和伊朗等昔日強權在世界盃殞落，而隨著日本強勢崛起，已讓亞洲男籃看到新格局，台灣若想提升國際競爭力，不可沉溺於國內2大職業聯賽的表面熱鬧，過度自嗨，而球員也應體認，自己距離世界水準還差得遠，更應虛心苦練，不炒花邊新聞，才是看待日本籃球勝利之餘正向的自我省思。

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