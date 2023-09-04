晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

羽球排名賽》腳、背都是傷 宋碩芸逆轉封后

2023/09/04 05:30

宋碩芸生涯三度在全國排名賽封后，接下來將再戰中國公開賽。（羽協提供）

生涯3度女單登頂

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名29的宋碩芸昨在112年全國羽球排名賽，以21：9、11：21、21：19打敗合庫女將洪毅婷，生涯第三度於女單排名賽封后。

宋碩芸昨天決賽雖然先下一城，但第二局未能乘勝追擊遭洪毅婷扳平，而決勝局，小宋還陷入8：14落後，照樣展現不放棄的精神，成功演出逆轉秀，自106年二次排名賽、109年二次排名賽，再度拿下排名賽冠軍。

宋碩芸在成都世大運女雙賽事中扭傷右腳踝，返台後並沒有練太多，結果排名賽前訓練又出現背部不適。

首輪久戰曾想棄賽

即使腳踝、背部都有不舒服，宋碩芸還是決定繼續在排名賽出擊，結果第一輪就跟對手大戰99分鐘，一度都想放棄比賽，但她還是堅持不懈，如今更是成功封后，她直呼，「我真的蠻意外的！」

另一關鍵是，宋碩芸在闖過頭關後，靠著物理治療師用心防護，且不斷熱敷與放鬆下，原本緊繃的背部大概恢復了一半，後面的比賽也漸入佳境。

宋碩芸接下來要轉戰超級1000系列中國公開賽、超級500系列香港公開賽以及杭州亞運，希望這個冠軍可以帶來好運，繼續在國際賽力拚佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。