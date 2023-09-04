羽球排名賽》腳、背都是傷 宋碩芸逆轉封后

宋碩芸生涯三度在全國排名賽封后，接下來將再戰中國公開賽。（羽協提供）

生涯3度女單登頂

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名29的宋碩芸昨在112年全國羽球排名賽，以21：9、11：21、21：19打敗合庫女將洪毅婷，生涯第三度於女單排名賽封后。

宋碩芸昨天決賽雖然先下一城，但第二局未能乘勝追擊遭洪毅婷扳平，而決勝局，小宋還陷入8：14落後，照樣展現不放棄的精神，成功演出逆轉秀，自106年二次排名賽、109年二次排名賽，再度拿下排名賽冠軍。

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宋碩芸在成都世大運女雙賽事中扭傷右腳踝，返台後並沒有練太多，結果排名賽前訓練又出現背部不適。

首輪久戰曾想棄賽

即使腳踝、背部都有不舒服，宋碩芸還是決定繼續在排名賽出擊，結果第一輪就跟對手大戰99分鐘，一度都想放棄比賽，但她還是堅持不懈，如今更是成功封后，她直呼，「我真的蠻意外的！」

另一關鍵是，宋碩芸在闖過頭關後，靠著物理治療師用心防護，且不斷熱敷與放鬆下，原本緊繃的背部大概恢復了一半，後面的比賽也漸入佳境。

宋碩芸接下來要轉戰超級1000系列中國公開賽、超級500系列香港公開賽以及杭州亞運，希望這個冠軍可以帶來好運，繼續在國際賽力拚佳績。

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