男籃世界盃》痛宰巴西 拉脫維亞續演驚奇

美國隊世界盃踢到鐵板，昨輸給立陶宛吞首敗。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕首度參加世界盃的拉脫維亞堪稱最強黑馬，昨靠著第三節打出36：21的狂暴攻勢，終場以104：84痛宰巴西，取得8強門票，驚奇之旅還沒走到終點。

輸給立陶宛 美國吞首敗

被看好奪冠的美國男籃，雖已挺進8強，但昨碰上立陶宛踢到鐵板，首節就陷入12：31落後，儘管艾德華茲攻下35分，終場仍以104：110吞下本屆首敗。

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儘管陣中最大咖球星波辛傑斯因傷不能打，拉脫維亞仍展現不俗實力，在小組預賽擊敗東京奧運銀牌得主法國，接著在16強逆轉衛冕軍西班牙，不斷扳倒強敵，讓不少專家跌破眼鏡。

拉脫維亞昨面對巴西，雖上半場僅以45：42微幅領先，但第三節靠著5顆三分球帶起攻勢，全場最大差距達26分，比賽勝負就此定調。

格拉祖列茲攻下拉脫維亞全隊最高24分，「九指神射手」貝坦斯轟進4顆三分球，拿14分，團隊共5人得分達雙位數，且三分球33投16中是獲勝最大關鍵。拉脫維亞成為1998年立陶宛、2019年捷克之後，第3支首度參加世界盃就挺進8強的隊伍。

另外，義大利以73：57收拾波多黎各，自1998年後再度晉級8強。

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