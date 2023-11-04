葉總哪招！ 徐若熙今扛爭霸G1

台灣大賽最年輕Ｇ１先發土投

〔記者羅志朋、龔乃玠／台北、桃園連線報導〕相隔24年，味全龍再度打進台灣大賽，今天下午5點在天母主場首戰推出「龍之子」徐若熙先發，強碰樂天桃猿洋投威能帝，歷史數據顯示，拿下首戰勝利的球隊，最終奪冠機率高達86.7%。

台灣大賽Ｇ１歷年本土先發投手

龍隊打過6次台灣大賽共奪4冠，包括1990年中職歷史性首冠，以及1997至99年締造三連霸，今由23歲的徐若熙打頭陣，是繼1991年「金臂人」黃平洋後，隊史第2度首戰由土投先發，更創下台灣大賽史上最年輕的G1先發投手紀錄。

請繼續往下閱讀...

味全隊史台灣大賽Ｇ１先發投手

猿龍搶開紅盤

猿隊一如預期推派王牌威能帝打頭陣。（記者陳志曲攝）

封王率估破8成

台灣大賽今開打，龍隊教頭葉君璋（右）將首戰先發任務交給徐若熙。（記者塗建榮攝）

關鍵首戰並非由王牌洋投布里悍或鋼龍先發，龍隊教頭葉君璋解釋，這是教練團經過綜合評估考量的「策略性安排」，徐若熙季末近況不錯應可勝任，首戰最多投80至85球。

猿隊昨在桃園球場練兵，今將踢館龍隊天母主場。（記者陳志曲攝）

去年7月徐若熙動右手肘韌帶置換手術，今年8月底才在一軍投球，本季對樂天投2場拿下1勝，每局被上壘率僅0.25、防禦率1.13。儘管對戰數據頗佳，但他表示，樂天打擊很強，每一球都要盡全力投。

曾總老神在在

威能帝銜命先發

樂天日籍首席教練古久保健二原本預測徐若熙會扛第4戰，坦言有點驚訝，總教練曾豪駒則說，「不會意外，對方投手先發人數充足，派誰都不意外，大概知道對方的想法。」

全隊最會打「龍之子」的是「小胖」林泓育，生涯對戰8打數有3安，且都是二壘安打，打擊率高達3成75，但他在季後挑戰賽沒有亮相，曾總談打線安排直言，「我們會好好想一下。」

樂天毫無意外推派王牌威能帝先發，隊史連續9次台灣大賽G1都派洋投，他在上週六季後挑戰賽首戰奪勝投後，休6天「滿血」對上龍軍，並興奮表示：「想到能在台灣大賽投球就特別激動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法