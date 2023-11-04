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成晉懂徐若熙 平鎮兄弟明算帳

2023/11/04 05:30

成晉（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕季後挑戰賽棒打平鎮學弟古林睿煬，樂天桃猿成晉今要強碰年紀更小的學弟徐若熙，他不諱言，徐若熙的直球轉速和速度快，還有變化球控制能力，整體更加全面。

徐若熙改寫台灣大賽G1最年輕土投先發紀錄。（記者塗建榮攝）

以學長之姿

挑戰賽已打趴古林

成晉跟古林、徐若熙橫跨平鎮3屆，高中時期因是二刀流，常跟2名學弟互相討論投球技術，「古林有私人訓練室，都會跟我說一些重量和投球的東西。」10月30日的古林季後賽初登板，成晉毫不留情，從他身上打下第1分，單場雙安3打點拿下單場MVP。

成晉表示，大家都知道古林跟徐若熙的特色是直球，速度很快，只是古林變化球控制不太理想，要看當天狀況，徐若熙則會全面一點。

徐若熙原定肩扛台灣大賽其中1場先發，未料就是第1場，但成晉並不感到驚訝，「大家都知道第一場的重要性，拿下來對後面氣勢有一定幫助，這代表龍隊對若熙真的滿重視。」

「龍之子」生涯對樂天防禦率僅1.73，今年投2場累計8局僅掉1分，具對戰優勢，但成晉也點出，跟局數不長也有關係，第一輪在陌生之下內容沒那麼好，第二輪找到策略後，他就會因球數限制退場，「如果沒限制，可能會有變數。」

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