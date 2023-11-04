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味全年輕腿快 陳晨威發出防盜警報

2023/11/04 05:30

龍隊冉承霖是猿隊內野守備提防重點。 （記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕猿龍對決是另類的「最速男大戰」，陳晨威例行賽擺脫林孝程的糾纏，以1次之差奪下盜壘王，台灣大賽不僅是2人比拚速度，味全龍更驚奇拉拔另一名快腿冉承霖，3人如何用速度撕裂對手防線，將是系列賽觀戰焦點。

盜壘王陳晨威將對龍隊捕手造成威脅。（記者陳志曲攝）

猿嚴防林孝程、冉承霖

陳晨威本季進帳第3座盜壘王，有「中職最速男」稱號，他說，很開心有林孝程這麼好的競爭對手，「因為有他，賽季後半段就積極嘗試盜壘，更想去突破自己。」陳晨威上週對獅隊3戰盜3次，刷新季後挑戰賽最多盜紀錄。

樂天守備在例行賽120場發生137次失誤，仍是最大罩門，而味全起用22歲菜鳥冉承霖，想用速度戰挑戰守備的意圖明顯。陳晨威直言，在比賽中看冉承霖跑壘，真的是滿快的，「雖然他年輕，但有腳程也有守備，功能性好。」

雙方速度戰將對捕手造成壓力，樂天鐵捕嚴宏鈞指出，冉承霖年輕，腳的力量帶動大跨步，但認為味全最速男應是林孝程，他跟陳晨威一樣跨步沒那麼大，但交換步快，跑2個壘包以上的速度略勝一籌。

陳晨威也坦言，味全年輕人多，腿慢球員真的很少，對守備會帶來壓力，「一個小瑕疵，可能就會來不及，內野手會更明顯。」

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