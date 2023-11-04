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徐總跨界傳真 味全龍3年願應驗

2023/11/04 05:30

謝榮瑤（資料照）

記者羅志朋／專訪

1996年味全龍下半季封王，總教練徐生明接受球員潑香檳慶祝。（資料照）

台灣大賽前夕與「師母」謝榮瑤相約在天母棒球場旁咖啡廳訪談，彷彿乘坐時光機回到1999年11月9日，陳金茂擊出再見安打助味全龍三連霸，總教練徐生明球衣灑滿香檳啤酒，回到家張開雙臂興奮地說，「媽媽，要不要來抱一下？ 」

師母謝榮瑤

吐露聖杯奇蹟

謝榮瑤回憶道，那年味全封王跟兒子在家看電視轉播，每當戰況膠著她都選擇逃避，假裝去晾衣服，其實早就晾完了，待在陽台看著月亮祈禱，忽然聽到兒子大喊，「媽，快出來，贏了！」她衝進客廳歡慶，等到徐總返家「討抱」，她卻婉拒：「你全身酒味又黏黏的，才不要咧！」

徐總帶兵功勳無數，謝榮瑤指出，就屬味全三連霸時的情緒最亢奮，只是全隊赴歐洲旅遊前，兩人已知球隊將解散，「當時球員還不知道，我跟徐總說就當畢業旅行吧，如果沒工作，你去教書或到基層教球，我開麵攤。」

當然，麵攤沒開成，徐總也延續執教生涯，卻在2013年因心肌梗塞離世，6年後味全重新組軍。謝榮瑤坦言，內心並無太大波瀾，逾20年很多東西已事過境遷，加上徐總和爸媽都相繼過世，走過人生谷底，讓她學會凡事迅速沉澱。

謝榮瑤不信鬼神，但她說，徐總常出現在夢境，冥冥中有力量在支撐著她，「當初葉君璋接總教練，立下味全上一軍3年打進季後賽的目標，不知未來會怎樣，我就去擲筊，結果是聖杯。」

味全只花3年就超越目標打進台灣大賽，謝榮瑤相信龍族未來會更好，「最感動也最感謝的是一群死忠龍迷，他們心中一直有徐生明，讓我有動力往前走。」

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