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前5場破100分、10阻攻 「斑馬」菜鳥第2人

2023/11/04 05:30

法國超級新秀「斑馬」溫班亞瑪（左），昨進帳生涯新高38分，帶領馬刺擊敗太陽，收下2連勝。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕19歲的法國超級新秀「斑馬」溫班亞瑪，昨在最後4分15秒開啟個人秀獨拿10分，全場進帳生涯新高38分，帶領馬刺以132：121擊敗杜蘭特領軍的太陽，收下2連勝。

太陽杜蘭特（右）賽後與馬刺新秀溫班亞瑪（左）握手致意。（法新社）

昨飆38分新高射日

潛力無窮的溫班亞瑪是近年最受矚目的明日之星，前役才在關鍵時刻發威，帶領馬刺擊敗太陽，相隔1天再戰太陽，他在上半場提前火力放送，成為馬刺隊史首位不到20歲就能半場攻下20分的球員。溫班亞瑪第4節一度得分掛蛋，直到太陽追成116：116後，他立刻接管戰局，不僅秀灌籃及投進三分球，還能完成中距離跳投，連續帶給太陽傷害。

杜、布合拿59分無用

溫班亞瑪全場26投15中，包括3顆三分球，進帳38分、10籃板，勝過杜蘭特的28分、6籃板，也讓太陽另位主將布克31分、13助攻、9籃板，白忙一場。溫班亞瑪認為，他只是盡力展現自己，但勝利絕非他1人功勞，而是跟隊友一起找出贏球方式。

溫班亞瑪前5場共獲103分、11阻攻，成為1992年歐尼爾後，生涯前5場完成至少100分、10阻攻的菜鳥。另外，溫班亞瑪第4節總能挺身而出，迄今5場於末節出手19次命中15球，命中率逼近80％，是本季NBA於第4節出手逾10次命中率最高的球員。

今年選秀狀元溫班亞瑪大放異彩，2022年狀元魔術班切羅不遑多讓，昨繳出30分、9籃板及5助攻，包括最後14.1秒切入上籃得手，率魔術以115：113打敗爵士。未滿21歲的班切羅生涯7次單場得分達30大關，隊史僅次於歐尼爾的8場，有機會打破「俠客障礙」。

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