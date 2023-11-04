NBA新變革 季中錦標賽今登場

NBA首度舉辦「季中錦標賽」，今天登場。（取自NBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA各隊打82場例行賽已是長年不變，為注入不同刺激，本季首度舉辦「季中錦標賽」，每週二、五進行季中錦標賽，在12月10日於拉斯維加斯舉行冠軍賽，藉由這項賽事替球季增添話題，最大目的還是提高轉播權利金、主場票房等收益，今天首度登場共7場比賽。

每週進行2天 共分6組

NBA從今天起在美國時間每週二、五進行季中錦標賽，把原本東部15隊、西部15隊重新分組，變成東部A、B、C及西部A、B、C，分組賽進行到29日，再取6個分組第1加2席外卡晉級8強淘汰賽，冠軍賽在12月10日於拉斯維加斯T-Mobile體育館登場。每場比賽勝敗也都會列入各隊的例行賽成績，僅冠軍賽不計算，最終冠軍隊成員能進帳50萬美元（約1614.6萬台幣）。

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穿城市版球衣 彩繪地板

為了讓球迷能一眼看出季中錦標賽，各隊除了穿上「城市版」球衣，主場地板會重新粉刷，不再是既有的木地板，而是五顏六色的彩繪地板，並於場中央放上冠軍盃圖樣，不少球員們看見全新地板設計普遍給予好評，太陽一哥杜蘭特看到主場的紫色設計，「我們要在紫色的地板上比賽？」

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