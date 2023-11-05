爭霸G1空前14局 劉基鴻轟出龍頭彩

味全龍歷代台灣大賽先發四番

雙響砲含再見轟

台灣大賽G1特殊紀錄

包辦全隊得分

味全龍劉基鴻（左一）敲出再見全壘打，結束14局延長賽，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽史上首次猿龍對決，首戰就熱血沸騰，不僅鏖戰至G1最長的14局，兩軍動員平紀錄的42名球員，最終味全龍四番劉基鴻擊出總冠軍賽歷史第1支再見全壘打，以雙響砲率隊3：2氣走樂天桃猿，朝隊史第5冠跨出一大步。

天母球場湧入滿場1萬人，觀眾席一片紅海。

（記者陳志曲攝）

劉基鴻首打席逮中樂天先發投手威能帝的變化球，以2分彈先馳得點，14局下砲轟黃偉晟的直球，一棒終結5小時17分惡鬥。繞壘時，看向天母球場觀眾席比去年季後賽更鮮紅的紅海，他直言頭皮發麻，「第1次看到都是紅色，真的很感動！」

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觀眾席上有包括阿嬤在內的10多名家人親戚在場，劉基鴻展現過人的調整功力，兩轟之間隔了2次三振在內的5次出局，他說，不可能每次都打得很好，「我相信自己有辦法，每次上場都充滿信心，最後一打席也是如此。」

前天才過23歲生日的劉基鴻，扛下史上第2年輕的台灣大賽四番，第1場貢獻全隊所有得分，讓他直呼意義很大。總教練葉君璋更說，劉基鴻一直是球隊Key Man，「需要他的時候，他都會跳出來，跟我們的戰績好壞有滿大的關係。」

猿龍動員42球員

破紀錄16投

兩隊在14局大戰中，不只42名出賽選手平紀錄，一共動員16名投手更破紀錄，比賽時間則是第3長。劉基鴻表示，打到14局不會累，因為不想輸，專注在咬到最後一刻。

葉總一直擔心年輕龍軍會緊張，未料他們突破隊史延長賽0勝2敗的窘境，一舉拿下象徵奪冠機率86.67%的第1勝。葉總指出，全隊都有挺過來，打這麼多局還能贏下來，成長很多。

樂天推出威能帝、豪勁和道博格「3洋投全餐」合計吃下8局，仍無法奪勝，今晚推派黃子鵬強碰布里悍。樂天總教練曾豪駒指出，「今天已經結束，專注明天的比賽。」

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