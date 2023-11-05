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龍不動四棒神連結 隔25年同日轟

2023/11/05 05:30

歷來台灣大賽最年輕先發四番

〔記者龔乃玠／台北報導〕「第四棒，就是交給他了！」不枉費張泰山的期許，味全龍劉基鴻昨在台灣大賽首打席就敲首發全壘打，年僅23歲1天寫下隊史第2年輕紀錄，跟先發4局掉1分的本土王牌徐若熙，正好是當初龍隊重組復出後選進的前2位球員，聯手留下值得紀念的1戰。

味全龍劉基鴻成為史上第2年輕的台灣大賽四棒。（記者陳志曲攝）

劉基鴻 不負狀元使命

味全在2019年選秀會上將狀元籤給了劉基鴻，也讓他背負「龍狀元」重擔。龍軍給的方向很明確，就是未來四番接班人，日籍打教高須洋介近4季看他一路成長，直言球隊是朝「台柱」的目標去栽培他。

龍軍四番之路並非一路順遂，劉基鴻前年打擊率僅2成19，去年開季從第8棒打起，球季有一半棒次都在後半段，直到今年才躍升不動四棒，跟心態漸趨沉穩有關，隊史最年輕四番張泰山也說，「他前幾年有很多心情上的起伏，現在已是成熟的年輕人。」

四番榜 成功接班張泰山

25年前的11月4日，張泰山以22歲4天締造隊史台灣大賽最年輕開轟紀錄，在他的託付下，劉基鴻也在25年後的同日開轟，象徵完美傳承。談到史上最年輕四番前2名都是味全出品，張泰山笑說，「年輕就是本錢。」

徐若熙則是該年選秀龍隊的第2指名，去年7月動右手肘韌帶置換手術，職棒路比劉基鴻更坎坷，昨先發雖無緣以勝投收尾，但猛飆157公里平總冠軍賽最速紀錄。總教練葉君璋不諱言對徐若熙用心良苦，「不管結果順不順利，這是他成長的時候。」

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