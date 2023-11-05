金臂人看徐若熙 有天分還缺體能

味全龍徐若熙5局上遇亂流退場，先發4局失1分。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕1991年台灣大賽龍獅爭霸，「金臂人」黃平洋是味全龍隊史首位在G1先發的本土投手，完投9局失2分拿下勝投，熱投131球完全燃燒；昨台灣大賽徐若熙成為隊史第二位在G1先發的土投，投4局用74球掉1分，身為龍族大前輩的黃平洋在現場見證，他認為，徐若熙未來絕對有成為王牌投手的潛力，前提是體力和續航力要再加強。

黃平洋（資料照）

肯定23歲後輩 具王牌潛力

徐若熙前兩局讓對手6上6下，第3、4局各被敲1安力保不失，黃平洋表示，徐若熙前4局表現可圈可點，不管是指叉變速球、滑球、曲球都夠水準，直球速度和尾勁也很好。

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只是，徐若熙在第5局遭遇亂流，被前兩棒敲安，自己處理短打球傳一壘又發生失誤，形成無人出局滿壘後退場，接手的羅華韋保送掉1分記在徐若熙帳上。

黃平洋指出，第5局徐若熙控球和球速明顯下滑，這可能受到他手傷剛好的影響，手的狀況不是很好，續航力也不足，擔任先發投手至少要有投5局、100球的能耐，他才23歲還年輕，天分以外，體能真的要再加強，只要針對不足之處強化，相信未來徐若熙不只在味全龍，更是國家隊倚賴的先發強投。

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