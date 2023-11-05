NBA》勇士5連勝 不再「客」氣

柯瑞在終場前最後6秒才找到機會切入，並用一記小人物上籃將球擺進，全場都難以置信。（美聯社）

柯瑞終場前0.2秒絕殺雷霆

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞昨在NBA季中錦標賽攻下全隊最高的30分，包括終場前0.2秒的準絕殺上籃，率勇士在客場以141：139氣走雷霆，開心收下5連勝，本季客場4戰全勝，擺脫上季客場低迷的戰績。

被分在西部C組的勇士、雷霆，昨上演進攻大戰，勇士團隊投籃命中率53.3％，雷霆更高達60.2％。

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主播雙手抱頭 難以置信

柯瑞全場15投9中，包括5顆三分球，斬獲30分、8籃板及7助攻。最後16.1秒的最後一擊，勇士喊完暫停後將球交給柯瑞，只見他在雷霆防守大鎖道特面前連續胯下、背後運球，直到最後6秒才找到機會切入，並用一記小人物上籃將球擺進，全場都難以置信，主播更雙手抱頭，但裁判卻突然響哨。

柯瑞進球貨真價實，只是隊友D.格林跟進衝搶手卻碰到籃框，有妨礙中籃之嫌，經重播檢視，發現雷霆的吉迪比格林還先碰到籃網。另外，主裁判歐文解釋，格林觸碰籃框但球未發生不自然彈跳，因此並未違例。

NBA官網一開始還將分數歸給格林，之後才將2分還給柯瑞。勇士總教練柯爾、柯瑞在等待判決時都很緊張，柯爾更坦言，看完畫面確實有妨礙中籃，只是裁判認為球進算，「我們是僥倖拿到勝利。」

暫居西部龍頭 看好出線

勇士上季客場戰績11勝30敗排在聯盟末段班，本季客場4戰全勝，且連兩戰在最後關頭靠著準決殺險勝國王、雷霆，例行賽5勝1敗暫居西部龍頭，也被看好能在季中錦標賽西部C組出線。

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