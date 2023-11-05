NBA》約基奇 斬獨行俠4連勝

金塊隊約基奇昨繳出準大三元的全能表現，率隊力退東契奇領軍的獨行俠。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕季中錦標賽兩大歐陸球星對決，約基奇昨繳出33分、14籃板、9助攻的準大三元，率衛冕軍金塊以125：114力退東契奇領軍的獨行俠，也斬斷獨行俠開季4連勝。

約基奇16投14中，手感發燙，尤其半場壓哨三分線外破網，助金塊70：55大幅領先，他也難得情緒大爆發，振臂狂吼炒熱主場氛圍，「打的很好，我終於投進一個三分球。」約基奇還成為2018年七六人中鋒恩比德後，首位開季連6場「20分、10籃板」達標的長人，更是隊史首見紀錄。

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東契奇雖然砍進6記三分球，包辦34分、10籃板、8助攻，但也發生9次失誤，加上團隊戰力被金塊徹底比下去，獨行俠苦吞本季首敗，如今西部已無全勝勁旅，全聯盟也僅剩東部塞爾提克4連勝仍未輸球。

里拉德 連拿6分氣走尼克

東部方面，里拉德決勝期再度挺身而出，最後1分鐘又投又切連搶6分，助公鹿捍衛主場，110 ：105逼得尼克2連敗，也讓豪奪45分的後衛布朗森做白工。

公鹿除了全隊最高30分的里拉德，「字母哥」亞德托昆波貢獻22分、8籃板、6助攻，外加7失誤。

公鹿雙雄 需要時間磨合

里拉德談到如何與亞德托昆波磨合，直言還需要點時間培養默契，「總會找出良性競爭，而且對彼此都有效果的方法。」

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