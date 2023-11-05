晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》約基奇 斬獨行俠4連勝

2023/11/05 05:30

金塊隊約基奇昨繳出準大三元的全能表現，率隊力退東契奇領軍的獨行俠。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕季中錦標賽兩大歐陸球星對決，約基奇昨繳出33分、14籃板、9助攻的準大三元，率衛冕軍金塊以125：114力退東契奇領軍的獨行俠，也斬斷獨行俠開季4連勝。

約基奇16投14中，手感發燙，尤其半場壓哨三分線外破網，助金塊70：55大幅領先，他也難得情緒大爆發，振臂狂吼炒熱主場氛圍，「打的很好，我終於投進一個三分球。」約基奇還成為2018年七六人中鋒恩比德後，首位開季連6場「20分、10籃板」達標的長人，更是隊史首見紀錄。

東契奇雖然砍進6記三分球，包辦34分、10籃板、8助攻，但也發生9次失誤，加上團隊戰力被金塊徹底比下去，獨行俠苦吞本季首敗，如今西部已無全勝勁旅，全聯盟也僅剩東部塞爾提克4連勝仍未輸球。

里拉德 連拿6分氣走尼克

東部方面，里拉德決勝期再度挺身而出，最後1分鐘又投又切連搶6分，助公鹿捍衛主場，110 ：105逼得尼克2連敗，也讓豪奪45分的後衛布朗森做白工。

公鹿除了全隊最高30分的里拉德，「字母哥」亞德托昆波貢獻22分、8籃板、6助攻，外加7失誤。

公鹿雙雄 需要時間磨合

里拉德談到如何與亞德托昆波磨合，直言還需要點時間培養默契，「總會找出良性競爭，而且對彼此都有效果的方法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。