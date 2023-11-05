德國海洛羽球公開賽》李洋／王齊麟 晉男雙4強

齊麟（前）與李洋（後）擺平中國組合，本季第7次躋身男雙4強。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕從9月就馬不停蹄參賽的李洋／王齊麟，昨凌晨在德國海洛羽球公開賽，以21：16、18：21、21：18擺平中國組合譚強／周昊東，本季第7次躋身男雙4強。

世界排名12的李洋／王齊麟為了拚年終總決賽、巴黎奧運參賽積分，從8月世錦賽起就無役不與，期間在杭州亞運摘下銅牌，但10月歐洲行表現平平，前一站法國公開賽更是首輪淘汰。

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葉宏蔚／李佳馨 無緣決賽

由於一直馬不停蹄參賽，李洋／王齊麟狀況有所下滑，這站就抱著堅持到底的態度，無論面臨落後或握有領先都要全力以赴，此仗決勝局無懼對手追分，雖浪費1個賽末點，最終還是收下勝利，兩人繼亞錦賽、加拿大賽、日本賽、澳洲賽、香港賽、亞運，第7次晉級4強，也要尋求日本賽後的本季第2冠。

混雙方面，世界排名12的葉宏蔚／李佳馨，昨晚以13：21、21：17、13：21的成績，不敵曾高居世界第2的香港組合鄧俊文／謝影雪，無緣決賽。

另外，在馬來西亞進行的超級100系列吉隆坡大師賽，世界排名37的李佳豪，昨4強賽以21：15、24：22擊敗馬來西亞的艾迪爾，今天跟另一地主好手梁峻豪爭冠，李佳豪過去3度交手取得2勝。

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