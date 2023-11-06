連2天加班鏖戰 龍王自爆桃猿扳平

前後任防禦率王 在同屆台灣大賽出賽

首度前2戰 都打延長賽

味全王維中第11局登板，連丟4分，龍隊最終輸掉台灣大賽G2。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨與味全龍共同寫下台灣大賽第3次連續2場、首次前2場都打延長賽的紀錄，樂天靠11局上梁家榮關鍵二壘安打帶動攻勢痛擊王維中，以4：0擊退味全把戰局扳成1勝1敗平手，樂天與總教練曾豪駒都中止台灣大賽5連敗。

桃猿投手黃子鵬先發8局無失分，率隊在台灣大賽第2戰扳平味全龍，總教練曾豪駒認為這場絕對是他今年的代表作。（記者林正堃攝）

王維中第11局

梁家榮第11局敲出二壘安，中止桃猿連續17局的得分乾旱，打下勝利打點，也成功點火猿隊攻勢。（記者林正堃攝）

失控掉4分

兩隊打完正規9局都沒得分，進入延長賽後全看樂天表演，攻勢在11局上味全換上王維中後全面爆發，梁家榮二壘安打先中止樂天連續17局的得分乾旱，隨後林智平、陳俊秀、林承飛接連補刀，成晉、林泓育都於滿壘時獲得保送，樂天這局猛攻11人次灌進4分，「龍王」王維中只投0.2局被敲4安，失4分皆為責失，吞下敗投。

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曾豪駒去年率隊打進台灣大賽遭中信兄弟直落4橫掃，今年歷經2場延長賽才拿到他與球隊的首勝，他表示，只要持之以恆與選手一起面對，每場比賽都是大家努力的回憶，「這1勝得來不易，謝謝選手的努力，大家都想拚個總冠軍。」

梁家榮前4打數0安打還被三振2次，11局上在2好0壞絕對劣勢下擊出關鍵一棒，他指出，當下就是設定好攻擊區域，剛好等到球進入要的位置，以往在大場面的發揮都不是很好，這次教練鼓勵他大膽出棒，他也確實執行教練的策略，很高興有好的結果。

黃子鵬、布里悍

同場8局無失分

黃子鵬與布里悍不僅寫下前、後任防禦率王首次在台灣大賽同場先發，還創下同場2位先發投手至少投8局都無失分，曾豪駒認為，黃子鵬是球隊的王牌，從季後挑戰賽就展現壓制力，這場絕對是他今年的代表作。

味全總教練葉君璋指出，連續2天都打到延長賽，看得出樂天的調整比較快，針對第1戰的問題做出修正，王維中的狀況其實不錯，只是現階段自信心比較不足，一有狀況常會一直下去無法穩住，相信只要心態調整回來就沒問題。台灣大賽前2戰共打25局，G3、G4明、後天移到樂天桃猿桃園主場。

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