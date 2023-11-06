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布里悍激吼 引爆板凳清空

2023/11/06 05:30

味全先發投手布里悍，8上看到林子偉在本壘遭觸殺後，激情狂吼，引爆板凳清空。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣大賽前兩場都打延長賽已是紀錄，昨第2戰的雙方先發投手都投滿8局無失分又是史上第1次，其中味全龍先發投手布里悍在8局上看到林子偉在本壘遭觸殺後，還因朝樂天休息室的激情吼引爆板凳清空的大場面，樂天桃猿先發投手黃子鵬則是心疼隊友連兩場都加班，賽後直呼「辛苦了」。

林子偉不滿布里悍疑似有叫囂行為，賽後表示當時雙方都有情緒，他仍要管理好自己的情緒。（記者林正堃攝）

黃子鵬8局飆6K：

「贏球不必在個人」

台灣大賽第2場上演投手戰，直到11局上記分板才出現數字「4」，由樂天4：0勝出，勝投記在後援1.1局無失分的豪勁身上，以93球投完8局飆6K無失分的黃子鵬則無關勝敗。黃子鵬賽後淡然地說：「贏球不必在個人，每個人都做好自己的工作比較重要。」第1場用了7名牛棚投手，黃子鵬昨抱定要替牛棚分擔的心情，「牛棚投手真的很辛苦，野手也是，他們都必須一直在場上，不像我們是準備好投一場。」

林子偉賽後表示誤會一場

8局出現雙方板凳淨空的激情場面，林子偉賽後表示是誤會一場，認為當時雙方都有情緒，他仍要管理好自己的情緒，而布里悍賽後受訪時也認為對方太敏感，自己只是想激勵隊友。不過11局上當成晉在兩出局滿壘獲王維中保送擠回1分後，他也朝自家休息室霸氣一吼，賽後則直言：「布里悍的挑釁意味比較明顯。」

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