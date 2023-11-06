首戰蹲進歷史前三 雙捕：贏球就不累

台灣大賽單場蹲捕局數最長

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍與樂天桃猿在台灣大賽第1戰鏖戰14局，蔣少宏、嚴宏鈞2位捕手都蹲好蹲滿，分別追平、打破隊史台灣大賽單場最多蹲捕局數紀錄，昨天第2戰兩人不但照樣先發，更不約而同地說，「只要贏球，就不會累！」

桃猿嚴宏鈞台灣大賽首戰蹲13.2局排史上第3。（記者林正堃攝）

蔣少宏蹲14局 累躺成大字型

龍隊蔣少宏前天蹲滿14局，是史上單局蹲捕局數第2長。（記者林正堃攝）

蔣少宏前天蹲14局追平1991年第4戰的陳金茂、曾智偵，在台灣大賽史上僅次於2009年第6戰高志綱的17局，賽後被拍到大字型躺在本壘旁草皮，發現鏡頭趕緊尷尬起身，回到宿舍卻雙腳抽筋，「當然會累啊！因為整場都很專注，躺下是想好好享受贏球的感覺。」

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蔣少宏指出，學生時期打過1日2戰的雙重賽，單場蹲最多局絕對是這場，沒想到第1次打台灣大賽就追平隊史紀錄，看到劉基鴻擊出再見全壘打，當下眼淚差點掉下來，「因為不用蹲第15局了，開玩笑啦，大家到最後一刻都沒有放棄，真的很感動。」

嚴宏鈞蹲13.2局 史上第3長

嚴宏鈞蹲13.2局排史上第3，打破2011年第2戰林泓育13局的隊史紀錄，連林泓育都大讚「水啦！」，他表示，例行賽有過單場蹲12局，蹲到14局確定是打棒球以來最長，「身體其實還好，從第1局開始，就要一直想很多東西，精神反而比較累。」

蔣少宏、嚴宏鈞昨都繼續先發，球隊也體貼他們的辛勞，把棒次都往後移，兩人一致認為，努力1整年為的就是總冠軍，既然有機會打台灣大賽，只要沒有受傷就要堅持到底，「只要贏球，就不會累，最多就打7場而已，當然就是拚了。」

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