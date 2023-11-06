「龍迷不輸爪迷」 傳奇龍將回憶殺

味全龍第一代成員連續2天到場為小龍們加油，林光宏（左起）、陳大順、羅世幸昨齊聚本壘後方觀戰。（記者徐正揚攝）

黃平洋、羅世幸到場加油

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍暌違24年再闖進台灣大賽，這兩天在天母球場不但吸引爆滿球迷，包括「金臂人」黃平洋等10多名傳奇龍將也連兩戰到場加油，而目前擔任富邦悍將二軍首席教練的郭建霖儘管未能現身，但他身為味全隊史首冠的冠軍隊成員，也對龍潮再起很有感觸，並直言：「龍隊球迷不簡單，不管新舊都很支持球隊。」

郭建霖：這幾天群組好熱鬧

味全在職棒元年（1990年）就以4勝2敗擊敗三商虎，拿下中職首座總冠軍，第2年也打進總冠軍賽但和統一獅戰至第7場才飲恨，而後1997到1999年再完成3連霸。郭建霖身為味全創隊元老，對於前兩年就能闖進大賽當然印象深刻，看到龍隊重組之後再闖台灣大賽，他也笑說：「這幾天群組好熱鬧，羅世幸、黃平洋、趙士強...都說要去。」郭建霖因忙於秋訓不克前往，而有「紅色巨砲」稱號的羅世幸前兩場都到，曾任味全創隊副領隊的「微笑喬治」趙士強昨也現身。

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郭建霖對於龍迷的熱情尤其難忘，儘管兄弟一直是人氣球隊，他仍說：「味全龍球迷，真的不輸兄弟的。」對於龍迷在味全宣布解散後還發動抗議的激情，郭建霖說：「過去解散過好幾隊，也沒有像龍迷那樣的，現在想起來，滿感謝他們。」

只是今年猿龍相爭，郭建霖替兩隊都加油，因為他除了是龍隊元老，也曾在桃猿執教，「一邊是自己以前的公司，一邊有訓練過的選手，只希望他們打得精彩、哪邊贏都好啦！」

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