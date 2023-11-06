龍潮再起 應援道具創意滿點

林孝程拿紅色噴火龍布偶應援。（記者羅志朋攝）

吉力吉撈．鞏冠發想的應援T恤、林孝程女友夾到的噴火龍布偶，還有林政華利用破褲剪成的布條寫上隊友名字做成加油巾，都成為這次台灣大賽的集氣道具，不但創意十足，也成為場邊看點。

吉力吉撈穿著自己發想的集氣T恤。（記者倪婉君攝）

訂製激勵T恤、龍布偶上陣

在台灣大賽開打前，吉力吉撈和劉基鴻委請廠商製作100件T恤，希望能夠激勵團隊士氣。T恤上寫著「LET’S GO GUY」、「MOVIE TIME」，除了希望隊友加油，吉力吉撈也解釋「電影時間」是去年外籍打籍教練克拉克灌輸自己的觀念，「他說，你在場上是最厲害的、不要去害怕投手，那個時候就是你的MOVIE TIME。」

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昨一進主場休息室，紅色噴火龍就擺在椅子上，林孝程說這是女友之前夾娃娃的戰利品，如今被他拿來當做隊友得分或開轟後的慶祝娃娃，還表示接下來會帶去桃園。

樂天桃猿的休息室欄干上也有亮點，除了掛上球團推出的球員應援毛巾，還穿插幾條林政華的自製加油巾。林政華說，那是用破掉、要淘汰的球褲剪成布條，再拿粗的奇異筆寫上隊友名字，他一共寫了5條，包括林承飛、嚴宏鈞、朱育賢、陳俊秀和成晉，也讓隊長林泓育大讚：「滿有想法的，很酷。」

（記者倪婉君）

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