WTT法蘭克福冠軍賽》小林屠「龍」封王 近百萬入袋

林昀儒逆轉馬龍，首度在WTT冠軍賽封王。（取自WTT官方推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨於WTT法蘭克福冠軍賽男單決戰後來居上，局數4：1（7：11、11：7、13：11、12：10、12：10）逆轉中國傳奇老將馬龍，首闖決賽就順勢封王，締造個人WTT冠軍賽最佳戰績，並獨享1千積分與3萬美元獎金（約98萬台幣）。

目前世界男單排名12的林昀儒，德國行展現絕佳狀態，除了招牌的反手擰拉依舊犀利，進化後左手正拍也頻頻打穿對手防線，8強起力挫日本「怪物少年」張本智和、世界排名第二的中國名將王楚欽，讓22歲的「台灣一哥」生涯頭一回躋身WTT（世界桌球職業大聯盟）冠軍賽等級決戰，氣勢如日中天。

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左手正拍進化

頻打穿防線

週日面對35歲的兩屆奧運金牌馬龍，林昀儒雖然過往對戰3勝5負，照樣後來居上扳倒世界排行第三的老經驗勁敵，這是小林同學繼今年4月新鄉冠軍賽16強局數3：1獲勝後，回報9月南韓平昌亞錦賽直落3吞敗之仇，「面對馬龍是以挑戰者的心態，他是最偉大的男單選手，就用放開來的心態去打。」賽後小林微笑表示，生涯第一個WTT冠軍賽男單金盃到手，感覺非常不可思議，也謝謝所有球迷的支持。

WTT冠軍賽金盃

生涯首度摘下

來勢洶洶的林昀儒，決賽4：2開局，但馬龍一波8：2正手猛攻超前，首局拱手讓人。年輕的「台灣一哥」重整旗鼓，4：2進攻加壓形成7：4，被馬龍連追2球喊出暫停，林昀儒9：7連下2分扳回一城。馬龍第3局掌握發球得分，一度7：4領先，不過林昀儒後勁十足，一口氣倒趕5分，9：7雖連掉3分，他展現韌性化解局點，11：11連得2分再下一局。第4局雙方持續纏鬥，心臟特強的小林10：10再拿2分，搶先局數聽牌。

關鍵第5局，林昀儒4：2壓制馬龍，也逼得對手再度喊停。雙方拉鋸至10：10，小林連下2分關門，順利贏得勝利。

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