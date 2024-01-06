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賞千萬年薪求冠 中職首見5人霸榜

2024/01/06 05:30

林泓育今年月薪90萬。（資料照）

新增王柏融林子偉

林子偉去年季中與樂天簽下複數年約。（資料照）

35年來9人當千萬男

王柏融3年合約總額3600萬。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職35年邁入「薪」紀元，今年就有5名本土球員年薪破千萬寫下歷史新猷，包括江少慶、王維中、王柏融、林子偉和林泓育都是「千萬男」，未來能否衝破年薪兩千萬天際線，就看張育成是否投入選秀。

王維中本季月薪約百萬元。（資料照）

2006年陳金鋒加盟La new熊簽下年薪1000萬的3年合約，成為中職首位年薪千萬俱樂部成員，2014年郭泓志加盟統一獅簽下年均薪1160萬的3年大約，到了2017、18年則是「大師兄」林智勝天下，以年薪1440萬創本土球員最高薪紀錄。2022年一口氣出了4位「千萬男」，包括江少慶、王維中，以及當時同屬樂天桃猿的陳俊秀和林泓育，而陳俊秀今年轉效中信兄弟的首年年薪為900萬。

江少慶今年月薪113.3萬。（資料照）

今年江少慶月薪113.3萬，王維中月薪約百萬，林泓育與樂天3年複數年合約來到最後一年、月薪90萬，3人年薪都破千萬。另外，去年季中林子偉與樂天簽下2年又4.5個月、總額3100萬的合約，同年底台鋼雄鷹以3年總額3600萬合約網羅王柏融，兩人月薪雖未公布，不過年薪都確定超過千萬，全聯盟單季的「千萬男」人數再創新高。

回顧2004年，當時效力統一獅的黃甘霖年薪306萬已是聯盟「薪」一哥，近年受惠職棒榮景，加上各隊都是大企業經營，球員薪資水漲船高，昔日黃甘霖的薪資天花板，如今已被許多選手超越，更有9人曾晉升千萬俱樂部。

日職史上本土球員最高年薪為田中將大的9億日圓，折合台幣約1.96億，韓職紀錄為秋信守的27億韓元，約6950萬台幣，林智勝頂薪1440萬台幣，與日、韓職有一段不小落差。

張育成若參加選秀

2千萬男不是空談

旅美好手張育成人氣與實力兼具，若返台發展被看好能拿到一張年薪破兩千萬的複數年合約，富邦悍將手握今年選秀狀元籤，能否備妥銀彈催生首位「兩千萬男」備受關注。

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